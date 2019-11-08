Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв

20:15 26.11.2019   Украина

Нещодавно Україна вперше імпортувала американський скраплений природний газ (СПГ).

Про це голова Нафтогазу Андрій Коболєв повідомив в Facebook, передає НВ.

Він відзначив що Україна уже чотири роки не імпортує газ з Росії. П’ять років тому почались поставки газу з країн ЄС.

«У 2013 році наша залежність від Росії по газу перевищувала 90%, сьогодні про неї лише згадують. У минулому році газ в Україну імпортували 65 компаній, а Нафтогаз купував його у 18 європейських постачальників (частка жодного з них не перевищувала 30%). Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ. Ринкові механізми зробили те, що політики не могли зробити десятиліттями — позбавили Україну газової і політичної залежності від РФ», — написав Коболєв.

Він підкреслив, що реверс — це проміжний результат. На його думку, це дієвий ринковий механізм, але «Україна може більше».

«Внутрішнім видобутком забезпечено близько 2/3 потреб українських споживачів. Видобування треба нарощувати, і цим займаємося як ми, так і приватні видобувники. Однак щоб швидше позбутися потреби в імпорті енергоресурсів, маємо запроваджувати технології енергозбереження та зменшувати споживання газу», — додав голова Нафтогазу.

Нагадаємо, в жовтні Укртрансгаз завершив будівництво трубопроводу-перемички на компресорній станції «Комарно» у Львівській області. Доступна для імпорту з Польщі пропускна здатність зросла з 6,5 до 18 млн кубометрів на добу. У річному вимірі це майже 6,6 млрд кубометрів або приблизно половина всієї річної потреби України в імпорті газу. За словами Коболєва, тепер Україна технічно готова приймати з польського напрямку газ в обсягах, які навіть перевищують потужність СПГ-терміналу в Свіноуйсьце.

19 листопада в цей термінал прибуло судно, що перевозило американський СПГ для України. Польське радіо повідомляло, що Польська нафтогазова компанія (PGNiG) купила і продала українським отримувачам 75 тисяч тонн зрідженого газу. Після регазифікації, тобто переведення в газоподібний стан, це означатиме майже 100 мільйонів кубометрів газу.



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Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв
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