Посол ЄС в Україні Матті Маасікас не сумнівається в тому, що Україна стане членом Євросоюзу.

Про це він заявив в інтерв'ю Європейській правді, повідомляє УНІАН.

"Те, що Європа є метою і вибором української нації, абсолютно очевидно. Це вибір вашого суспільства, і це не викликає сумніву з 2014 року", - відзначив він.

За словами європейського дипломата, нова влада демонструє зацікавленість вступити в ЄС.

"Я розкрию один невеликий секрет. Я, як новопризначений посол ЄС, передавав вірчі грамоти президенту Зеленському. І на цій церемонії президент запитав мене саме про це. Моє особисте переконання - що ми з ним обидва доживемо до того дня, коли це станеться. Але зараз, як ви добре знаєте, це питання не перебуває на столі переговорів", - сказав Маасікас.

Посол ЄС додав, що нема потреби питати у кожного європейського політика про європейські перспективи України - досить того, що ця мета чітко окреслена і для українського народу, і для українського уряду.

"І ми добре знаємо про цю мету", - наголосив Маасікас.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Кабінет міністрів має намір досягти за п'ять років відповідності України критеріям вступу в Європейський Союз та Організацію північноатлантичного договору (НАТО).



