Постпред України при ЄС пропонує зібрати трьох омбудсменів з прав людини із РЄ, ЄС та ООН і оцінити ситуацію в Криму та на Донбасі

19:15 26.11.2019   Украина

Представник України при ЄС Микола Точицький пропонує для оцінки ситуації в Криму та Донбасі зібрати трьох омбудсменів із захисту прав людини з Ради Європи, Європейської комісії та Організації об'єднаних націй.

Таку пропозицію він озвучив у вівторок у Страсбурзі в Європейському парламенті під час зустрічі групи депутатів з українським режисером і громадським діячем Олегом Сенцовим, передає Інтерфакс-Україна.

"У нашій місії (місії України при ЄС) є пропозиція провести зустріч трьох омбудсменів з прав людини - із Європейської комісії, з ООН і Ради Європи - нехай вони обговорять разом із нами та подивляться, які інструменти можна використовувати навіть не побувавши у Криму, на Донбасі. Вони мають право підготувати доповідь. Вони мають знати, скільки людей вже перебуває у в'язниці тощо", - повідомив Точицький.

При цьому він звернув увагу, що останнім комісаром із захисту прав людини Ради Європи, який відвідував Крим, був Нільс Мужніекс, який обіймав цю посаду з 2012 до 2018 року. Нині цю посаду обіймає Дуня Міятович.

"Комісар з прав людини не має потреби в жодному дозволі від держави-члена, щоб поїхати та подивитися на ситуацію. Єдиним комісаром, який це зробив у 2014 році, був Мужніекс. Нині у нас новий комісар, яка може, не питаючи дозволу, просто задекларувати намір відвідати Крим через територію України та Донбас, і виконати покладений на неї мандат", - пояснив Точицький.



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