Украина заинтересована принять участие в Меморандуме о взаимопонимании между Международной морской организацией (IМО) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о сотрудничестве в морском секторе.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, передают Порты Украины.

«Участие Украины в реализации этого Меморандума поддерживается IМО. Мы обращаемся к ЕБРР с предложением включить Украину в список целевых стран», — заявил Криклий в понедельник во время встречи с управляющим директором группы постоянной инфраструктуры ЕБРР Нандитой Паршад.

Министр инфраструктуры Украины поблагодарил ЕБРР за плодотворное сотрудничество, касающееся поддержки проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры. Владислав Криклий отметил такие проекты как Рамочное соглашение между Укрзализныцей и ЕБРР, согласно которому $100 млн будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T, и Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и ЕБРР от 22 ноября 2019 года, предусматривающий привлечение €450 млн средств ЕБРР в восстановление дорог.

«Привлечение средств ЕБРР на восстановлению дорог не только государственного, но и местного значения станет важным шагом в качественно новом развитии дорожной инфраструктуры. Это другой уровень подготовки проектов: прозрачность и ответственность», — отметил Криклий.

Значительное внимание во время встречи уделено участию ЕБРР в реализации концессионных проектов. Стороны выразили готовность сотрудничать в дальнейшем по концессиям аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов и дорог. Министр инфраструктуры Украины поблагодарил за предоставление технической помощи в подготовке пилотных проектов по механизму ГЧП в морских портах Ольвия и Херсон.

Министерство также заинтересовано в привлечении средств ЕБРР для поддержки развития внутренних водных путей.