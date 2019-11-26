Новий прем'єр-міністр Молдови у вівторок заявив про можливість "паузи" у співпраці з Міжнародним валютним фондом. За день до цього він заявив, що Кишинів веде переговори з Росією про кредит на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зауваження та дії Іона Кіку, зокрема поїздка до Москви минулого тижня, свідчать про ймовірний відкат Молдови назад до Росії.

Соціалістичний уряд меншості Кіку хоче підвищити пенсії та зарплати до президентських виборів наступного року.

"Ми розглядаємо будь-яке співробітництво із зовнішніми партнерами через призму національних інтересів Молдови. Ми прагнемо інвестувати значну кількість грошей у соціальну сферу", - сказав Кіку на телеканалі N4.

"Якщо МВФ проявить гнучкість, ми продовжимо співпрацювати з ним. Якщо такої гнучкості немає, то ми не виключаємо можливості паузи у нашій співпраці", - сказав він.

Молдова вже отримала 157 із 182 мільйонів доларів у рамках трирічної програми МВФ, яка закінчується 2020 року.