Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр

18:45 26.11.2019   Молдова

Новий прем'єр-міністр Молдови у вівторок заявив про можливість "паузи" у співпраці з Міжнародним валютним фондом. За день до цього він заявив, що Кишинів веде переговори з Росією про кредит на суму 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зауваження та дії Іона Кіку, зокрема поїздка до Москви минулого тижня, свідчать про ймовірний відкат Молдови назад до Росії.

Соціалістичний уряд меншості Кіку хоче підвищити пенсії та зарплати до президентських виборів наступного року. 

"Ми розглядаємо будь-яке співробітництво із зовнішніми партнерами через призму національних інтересів Молдови. Ми прагнемо інвестувати значну кількість грошей у соціальну сферу", - сказав Кіку на телеканалі N4.

"Якщо МВФ проявить гнучкість, ми продовжимо співпрацювати з ним. Якщо такої гнучкості немає, то ми не виключаємо можливості паузи у нашій співпраці", - сказав він.

Молдова вже отримала 157 із 182 мільйонів доларів у рамках трирічної програми МВФ, яка закінчується 2020 року.



Ще на цю тему:

16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
20:50 13.11.2019
Проросійська Соцпартія сформує уряд меншості в Молдові
17:45 12.11.2019
В ЄС назвали тривожним сигналом відставку уряду Молдови
15:45 12.11.2019
Уряд Санду в Молдові відправили у відставку
12:45 12.11.2019
Молдова і Україна почнуть переговори щодо поїздок громадян за ID-картками
08:45 12.11.2019
Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 26.11.2019
У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток
13:45 26.11.2019
В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
08:45 26.11.2019
Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 26.11.2019
Прем’єр Естонії пообіцяв Зеленському зберегти санкції проти РФ
20:45 26.11.2019
Денісова закликає іноземних дипломатів ходити на суди РФ у справах кримських татар
20:30 26.11.2019
Чотири країни закликали Росію “розблокувати” Азовське море
20:15 26.11.2019
Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд