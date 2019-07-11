Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії Хенном Пиллуаасом перспективи міжпарламентського співробітництва і налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента, передає Главком.



У Таллінні Зеленський під час зустрічі подякував Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.



Президент високо оцінив, що Естонія солідарна з Україною щодо засудження рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).



Він наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» в ПАРЄ.



Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).



Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.



Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.