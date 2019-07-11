Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії перспективи міжпарламентського співробітництва

18:30 26.11.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікером парламенту Естонії Хенном Пиллуаасом перспективи міжпарламентського співробітництва і налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента, передає Главком.

У Таллінні Зеленський під час зустрічі подякував Пиллуаасу за активну позицію парламенту Естонії в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент високо оцінив, що Естонія солідарна з Україною щодо засудження рішення про повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Він наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» в ПАРЄ.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

Також зазначалось, що Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії. 



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