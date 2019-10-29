В Одесі відбулася зустріч між делегаціями ВМС ЗС України, Королівства Великої Британії та Канади
|18:15 26.11.2019
|Украина
Сьогодні, 26 листопада у місті Одеса відбулася зустріч між представниками Командування ВМС ЗС України, представниками штабу операції “ORBITAL” Королівства Великої Британії та представниками штабу операції “UNIFIER” Канади.
Українську сторону представляла делегація на чолі з начальником групи супроводження міжнародних навчань, процесу планування та оцінки сил управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітаном 2 рангу Константином Плахотнюком. Мета візиту - обговорення з представниками ВМС ЗС України критеріїв підготовки особового складу ВМС ЗС України, напрямів надання інструкторської допомоги групою інструкторів збройних сил Великої Британії та Канади, повідомляє прес-центр Командування
Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- Ми постійно підвищуємо наші професійні навички, і навігація – це одна з найважливіших складових для безпечного використання кораблів. Досвід наших іноземних партнерів для нас дуже важливий. Окрім того, курси з логістичного планування - це сфера в якій у нас не багато досвіду з організації планування за стандартами НАТО, тому допомога з цього приводу нам буде дуже корисною - зауважив капітан 2 рангу Константин Плахотнюк.
Під час заходу представники штабу операції “ORBITAL” та штабу операції “UNIFIER” обговорили з керівним складом ВМС ЗС України основні напрями двосторонньої співпраці та критерії подальшої підготовки особового складу ВМС ЗС України за участі іноземних інструкторів. Загалом візит триватиме протягом п’яти днів та у форматі брифінгів, показових занять, зустрічей, переговорів. Іноземні колеги відвідають військові частини Одеського та Миколаївського гарнізону, де ознайомляться з методикою та специфікою підготовки майбутніх спеціалістів штурманської та навігаційної підготовки, а також оглянуть оновлену матеріальну базу навчальних центрів та установ національних ВМС. Окрім того, на меті візиту стоїть планування та погодження курсів підготовки у 2020 році за такими напрямками як водолазна підготовка та логістичне забезпечення.
Довідково, операція «UNIFIER» – це канадська військова навчальна місія, що діє в Україні з квітня 2015 року. Підготовка українських військовослужбовців, проходить під егідою Багатонаціонального об’єднаного комітету, до якого входять Україна, США, Канада, Великобританія, Литва та Польща. У рамках «UNIFIER» близько 200 канадських військових інструкторів проводять заняття з українськими військовослужбовцями.
Навчально-тренувальна місія або операція «ORBITAL» проводиться з 2015 року в рамках співпраці між оборонними відомствами України та Великої Британії. Через навчально-тренувальну програму «ORBITAL» пройшло близько 10 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України. Зараз в Україні знаходяться близько 100 інструкторів із Великої Британії.Інструктори з британської армії, більшість з яких має значний досвід участі в бойових операціях в Іраку і Афганістані, навчають військовослужбовців ЗС України діям в обороні відповідно до сучасних вимог стандартів НАТО.
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