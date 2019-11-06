У зв’язку із аварією судна “Delfi” в акваторії морського порту Одеса створено комісію з розслідування аварійної події.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

“У зв’язку із аварією судна “Delfi”, що сталась 22.11.2019 в акваторії морського порту Одеса, Морською адміністрацією відповідно до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 516, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2006 р. за № 959/12833 утворено комісію з розслідування аварійної події (наказ Морської адміністрації від 25.11.2019 № 452 “Про організацію розслідування аварійної події)”, — сказано у повідомленні.

Відповідно до наказу кінцевий термін роботи комісії визначено 13.12.2019.

На даний час триває збір відповідної інформації, відомостей та матеріалів, вживаються інші організаційні заходи з метою встановлення обставин та причин виникнення вищезгаданої аварійної морської події.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада — перекинувся. Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.

Також нагадаємо, 23 листопада біля місця аварії танкера в Одесі було в 157 разів перевищено вміст нафтопродуктів.

Як повідомлялося раніше, за фактом аварії танкера біля берегів Одеси відкрито кримінальне провадження.

Станом на сьогодні вміст нафтопродуктів в районі катастрофи танкера в Одесі зменшився.

Також повідомлялося, що Одеська філія Адміністрації морських портів України встановила на березі сорбуючі бони довжиною 140 метрів та вела підготовку зі встановлення бонового огородження танкера з моря та зовнішнього водолазного обстеження корпусу судна.

У АМПУ повідомили, що роботи з ліквідації наслідків аварії з танкером біля Одеси плануються протягом тижня.