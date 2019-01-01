17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС

17:45 26.11.2019   Армения

Шестнадцать стран-членов ратифицировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Арменией (CEPA).

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной второй годовщине подписания соглашения между ЕС и Арменией заявил заместитель главы МИД Авет Адонц, передает NEWS.am.

Процесс ратификации близится к завершению в пяти странах, заявил замминистра до того, как на пресс-конференции, посвященной второй годовщине подписания соглашения, было объявлено о том, что Словения только что ратифицировала документ.

Адонц охарактеризовал CEPA как гибкий документ, добавив, что он стал конституцией отношений между ЕС и Арменией. 

Расширение отношений со странами-членами ЕС является одним из приоритетов Армении, отметил он, замминистра, добавив, что CEPA является уникальным инструментом, реализация которого приведет к ощутимым изменениям для граждан Армении.

В соглашении также подчеркивается необходимость мирного и прочного урегулирования карабахского конфликта на основе принципов Хельсинкского акта, добавил он.

Адонц подчеркнул, что нет определенных временных рамок для ратификации соглашения странами ЕС, однако, отметил, что нет ни одной страны, где бы процесс не начался, будь то в палате представителей или сенате. 



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