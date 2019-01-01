Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Естонію заявив про бажання України приєднатися до "Ініціативи трьох морів".

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає Букви.

Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені в реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх перемовин ми окремо обговорили реалізацію «Ініціативи трьох морів», а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї”, – сказав Зеленський.

Президенти України і Естонії також підписали спільну заяву. За словами Володимира Зеленського, в ній зафіксовані важливі пріоритети партнерства та основа для подальшої співпраці.

“Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС, зокрема у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ”, – акцентував Президент України.

У свою чергу Керсти Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну.

“Ми віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають бути впевнені, що їхні інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад сильним сигналом є те, що конкретні казуси будуть вирішені”, – сказала вона.

Довідка. “Ініціатива трьох морів, також відома як “Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива” і “Тримор’я” – це об’єднання дванадцяти держав Європейського союзу, що розташовані у Центральній і Східній Європі, до якого входять Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.