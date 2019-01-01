Україна хоче приєднатись до «Ініціативи трьох морів», – Зеленський
|17:30 26.11.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Естонію заявив про бажання України приєднатися до "Ініціативи трьох морів".
Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає Букви.
Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені в реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх перемовин ми окремо обговорили реалізацію «Ініціативи трьох морів», а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї”, – сказав Зеленський.
Президенти України і Естонії також підписали спільну заяву. За словами Володимира Зеленського, в ній зафіксовані важливі пріоритети партнерства та основа для подальшої співпраці.
“Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС, зокрема у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ”, – акцентував Президент України.
У свою чергу Керсти Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну.
“Ми віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають бути впевнені, що їхні інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад сильним сигналом є те, що конкретні казуси будуть вирішені”, – сказала вона.
Довідка. “Ініціатива трьох морів, також відома як “Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива” і “Тримор’я” – це об’єднання дванадцяти держав Європейського союзу, що розташовані у Центральній і Східній Європі, до якого входять Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.
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