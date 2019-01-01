Україна хоче приєднатись до «Ініціативи трьох морів», – Зеленський

17:30 26.11.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Естонію заявив про бажання України приєднатися до "Ініціативи трьох морів".

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента, передає Букви.

Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені в реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх перемовин ми окремо обговорили реалізацію «Ініціативи трьох морів», а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї”, – сказав Зеленський.

Президенти України і Естонії також підписали спільну заяву. За словами Володимира Зеленського, в ній зафіксовані важливі пріоритети партнерства та основа для подальшої співпраці.

“Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС, зокрема у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ”, – акцентував Президент України.

У свою чергу Керсти Кальюлайд підкреслила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну.

“Ми віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають бути впевнені, що їхні інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад сильним сигналом є те, що конкретні казуси будуть вирішені”, – сказала вона.

Довідка. “Ініціатива трьох морів, також відома як “Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива” і “Тримор’я” – це об’єднання дванадцяти держав Європейського союзу, що розташовані у Центральній і Східній Європі, до якого входять Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія.



Ще на цю тему:

Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 26.11.2019
Молдова домовляється про кредит від РФ і може призупинити співпрацю з МВФ - прем'єр
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 26.11.2019
У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток
13:45 26.11.2019
В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
08:45 26.11.2019
Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 26.11.2019
Прем’єр Естонії пообіцяв Зеленському зберегти санкції проти РФ
20:45 26.11.2019
Денісова закликає іноземних дипломатів ходити на суди РФ у справах кримських татар
20:30 26.11.2019
Чотири країни закликали Росію “розблокувати” Азовське море
20:15 26.11.2019
Нещодавно до України вперше поставили американський скраплений газ — Коболєв
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд