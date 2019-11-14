Фигурантов «дела украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапиовали из Симферопольского СИЗО №1 в РФ для отбывания незаконного наказания.

В данное время они находятся в Краснодарском СИЗО №1.

В каких именно колониях они будут отбывать наказание и как долго находиться на этапе в Краснодаре, пока неизвестно.

Неделю назад, 18 ноября 2019 года, Дудку и Бессарабова этапом доставили из Москвы, где рассматривалась апелляция на приговор, обратно в Симферополь. В СИЗО Симферополя Дудке и Бессарабову несколько дней не выдавали постельное белье и одеяла.

Крымская правозащитная группа напоминает, что этапирование граждан Украины из Крыма в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в Севастополе, их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (УК РФ: ст. 222 ч.3; ст. 222.1 ч.3; ст. 30 ч.1 — ст. 281 ч.2 п. а).

16 ноября 2017 года «Севастопольский городской суд» приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием.

«Севастопольский городской суд» приговорил 4 апреля 2019 года Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам лишения свободы каждого с отбыванием в колонии строго режима. Обоим севастопольцам суд назначил также штрафы: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. Верховный суд России 15 октября оставил приговор Дудке и Бессарабову в силе.