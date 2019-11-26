Президентка Естонії: у війні на Донбасі немає двох винних, є жертва і агресор

16:45 26.11.2019   Украина

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що у випадку війни на Донбасі не можна говорити про дві винні сторони конфлікту, оскільки Україна є жертвою російської агресії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні.

"Ми не повинні дозволити міжнародній спільноті забути, що у цьому конфлікті немає двох винних сторін. Ми маємо справу з агресією, де одна сторона – агресор, інша – жертва", - сказала президент Естонії.

Вона закликала міжнародну спільноту здійснювати кроки на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Кальюлайд також розповіла про підсумки свого візиту на Донбас, заявивши, що чітко побачила, на чиєму боці люди.

"Після мого візиту я могла говорити іншим лідерам, що люди, які прийшли на контрольовані Україною території з іншого боку, боялися з нами спілкуватися. Це показує, що вони прийшли  з середовища, де панує страх. Мене супроводжував віцепрем'єр (України – ЄП.) –  до нього люди тягнулися, з ним спілкувалися. Це показує чітко, на чиєму боці в цілому люди на Донбасі", - сказала глава Естонії.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд стала першим лідером іноземної держави, яка відвідала зону конфлікту на Донбасі. Її візит відбувся у травні 2018 року



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