Денісова пояснила, чому офіційний Київ вважає політв’язнями 115 людей
|16:30 26.11.2019
|Крым
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова пояснила, чому на сьогодні 115 осіб вважаються політичними в’язнями.
«Інформація у мене з МЗС України, це 115 політв’язнів, які верифіковані і наданий їм статус саме політв’язня», – сказала Денісова, передає Радіо Свобода.
За її словами, зі 115 людей – 18 засуджені умовно, але перебувають на території анексованого Криму і не можуть виїхати звідти.
«Вони позбавлені права вільного пересування, їм потрібна наша допомога, і тому вони включені в цей список на звільнення», – пояснила Денісова.
Вона зауважила, що серед 115-ти – 87 є кримськими татарами.
«З них 72 особи, наших громадян України, які перебувають за ґратами саме в Російській Федерації», – заявила омбудсмен.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Росія «незаконно переслідує 115 українців за помилковими і політично мотивованими звинуваченнями».
7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого до Києва повернулися 35 українців.
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