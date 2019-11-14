Полковника запасу ЗСУ в окупованому Криму намагалися завербувати спецслужби РФ, - контррозвідка СБУ

17:01 26.11.2019   Крым

Контррозвідка СБУ встановила, що колишній військовослужбовець, полковник запасу Збройних сил України, під час поїздки до рідних, які живуть на тимчасово окупованій території АР Крим, потрапив до поля зору представників ФСБ РФ.

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що під час співбесіди співробітники російської спецслужби застосовували до українця психологічний тиск, шантаж та висловлювали погрози на адресу його родичів. Вони змусили чоловіка надати згоду на конфіденційне співробітництво зі спецслужбою країни-агресора.

За задумом кураторів, колишній військовослужбовець, маючи навички військової справи, мав збирати відомості військового характеру стосовно обороноздатності та бойової готовності військових частин, розташованих на території запорізького регіону. Згідно з відпрацьованими інструкціями, "агент" мав передавати зібрані розвіддані під час наступних візитів до Кримського півострова.

Повернувшись додому, чоловік усвідомив протиправність і негативні наслідки такої співпраці та звернувся до Служби безпеки України, де детально розповів про обставини вербування та відпрацювання розвідувальних завдань.

Враховуючи, що чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи України про намір залучити його до конфіденційного співробітництва зі спецслужбами РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, суд звільнив його від кримінальної відповідальності згідно із ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3161858



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