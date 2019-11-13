“Коли хтось буде думати простягнути руку дружби Путіну, пам’ятайте про жертви в Україні”, закликає Сенцов Європу

15:15 26.11.2019   Крым

Український правозахисник Олег Сенцов, який був нещодавно звільнений з російського ув’язнення, закликав Європу не довіряти Росії, очолюваній Путіним.

Отримуючи у Страсбурзі премію імені Сахарова, якою Європейський парламент відзначив українця 2018 року, коли він був за ґратами у Росії, Сенцов повторив, що Москва "не хоче миру", передає Голос Америки.

Зараз ведеться багато розмов щодо примирення з Росією, якихось переговорів. Я не вірю Путіну. І я закликаю вас не вірити йому.
Сенцов

“Росія Путіна обов'язково обмане. Вони не хочуть миру на Донбасі, миру Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах. Хочуть впливати на європейську і світову політику своїм силовим методом”, - сказав 43-річний лауреат на сесії Європарламенту у вівторок.

Він закликав європейських політиків: “Щоразу, коли хтось з вас буде думати про те, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про тих сотень наших хлопців, які досі перебувають у в’язницях, яких можуть катувати просто зараз; про тих кримських татарів, яких можуть просто зараз заарештовувати в їхніх домах…”

Росія звільнила і повернула Сенцова в Україну 7 вересня 2019 року в межах обміну ув’язненими.

Олег Сенцов, який народився у Сімферополі, навесні 2014 року відкрито виступив проти російської окупації Криму і організовував гуманітарну допомогу українським військовим, які були опинилися заблоковані на півострові.

Росіяни заарештували його, звинувативши в тероризмі і вивезли з Криму на територію Росії.

Сенцова судили, як росіянина, хоча він наголошував, що він громадянин України і ніколи не мав російського паспорта.

Правозахисна організація Міжнародна амністія назвала судовий процес в Росі і вирок - 20 років ув'язнення Сенцову “надзвичайно цинічним демонстративним судом”.

Олега Сенцова заслали відбувати покарання у Сибір, де він продовжував відстоювати свої права та права інших українських в’язнів у Росії.

Державний департамент США назвав той процес несправедливим, а Європейський Союз назвав вирок порушенням міжнародних законів.

“Премія імені Сахарова за свободу думки”, яка названа на честь радянського фізика й політичного дисидента Андрія Сахарова, присуджується щорічно з 1988 року особам та організаціям, які захищають права й основні свободи людини.

Промова Олега Сенцова у Європейському парламенті 26 листопада 2019 р.

Всім доброго дня.

Андрій Сахаров, Нельсон Мандела, Вацлав Гавел. Я ніколи не міг собі уявити, що колись моє ім’я будуть ставити в один ряд з такими людьми. Це велика честь і велика відповідальність. І дякую вам за це. Я сприймаю цю премію не як свою особисту нагороду, а як знак, якими відзначені усі українські політв'язні, які були у російських в'язницях, як всі українські в'язні, які досі перебувають там, як усі наші полонені, які перебувають на Донбасі у руках сепаратистів, як усі наші активісти, які все ще боряться за нашу країну, як усі наші військові, які борються за нашу незалежність, або уже поклали свої голови.

Зараз ведеться багато розмов щодо примирення з Росією, якихось переговорів. Я не вірю Путіну. І я закликаю вас не вірити йому. Росія Путіна обов'язково обмане. Вони не хочуть миру на Донбасі, миру Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах. Хочуть впливати на європейську і світову політику своїм силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролись і боремося за свою свободу до самого кінця.

У Європейському Союзі зараз відбувається багато своїх власних внутрішніх суперечок, розбіжностей, конфліктів: як розвиватися, як реформуватися, що робити далі. Як у нас кажуть, нам би ваші проблеми. У нас у себе багато важче. У нас в країні - стара корупційна система, яка досі не змінена. Проти нас - воєнна агресія. Кожного тижня гинуть наші військові. Це інший рівень проблем. Але при всіх внутрішніх проблемах Євросоюзу він розвиваються, і я вважаю, що це дуже гарна інституція і зразок для нас усіх. Бо є країна, яка зараз, напевне, є найбільшим єврооптимістом у світі - це Україна. Бо для нас немає іншого шляху розвитку, іншого виходу. Це для нас питання виживання як країни.

Тому щоразу, коли хтось з вас буде думати про те, як простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про тих сотень наших хлопців, які досі перебувають у в’язницях, яких можуть катувати просто зараз; про тих кримських татарів, яких можуть просто зараз заарештовувати; в їхніх домах - відбуватися обшуки і сім’ї та діти залишаться без батьків. Пам’ятайте про тих хлопців, які просто зараз в камуфляжах з ось із таким знаком - нашивкою на руці перебувають в окопах, ризикують своїм життям за нашу і за вашу свободу. Не забувайте про них, будь ласка.

Дякую. Слава Україні!



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