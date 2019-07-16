Президент України Володимир Зеленський та Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрілися сьогодні в Таллінні під час офіційного візиту Президента України до Естонії.

За результатами зустрічі вони підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці, передає офіс Президента, повідомляє armyinform.

«Президенти підтвердили свою тверду прихильність до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин. Вони закликали Російську Федерацію скасувати незаконну окупацію Криму та припинити свою агресію, що триває на Донбасі», – йдеться у заяві.

Зазначається, що лідери держав відзначили далекосяжні двосторонні відносини та значний потенціал для подальшого розвитку співробітництва.

«Глави держав домовилися активізувати двосторонню співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки, з метою сприяння мультилатералізму, повазі до міжнародного права, демократії, прав людини та верховенства права, також з огляду на наслідки російської агресії проти України», – уточнили у пресслужбі.

Президент України підкреслив важливість гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі. Він подякував Естонії за цінну підтримку євроатлантичних прагнень України, а також підтримку зусиль України у реформуванні свого сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО, у військовій підготовці та співпраці у сфері кібербезпеки.