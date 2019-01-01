28-29 ноября в Баку состоятся обсуждения между Азербайджаном и представительством Европейского Союза (ЕС) в стране по итогам мониторинга в сфере образования.

Как сообщает SalamNews, с азербайджанской стороны в дискуссиях примут участие высокопоставленные представители Министерства образования, от ЕС - глава делегации, посол Кестутис Янкаускас.

В рамках обсуждения итогов "Программы поддержки образования ЕС" в Азербайджане будут представлены соответствующие рекомендации.

Ежегодная программа действий Евросоюза на 2014 год (AAP 2014) для Азербайджана включает поддержку сферы образования и обучения примерно на сумму 19 млн евро. Сюда же входит поддержка реформ в области профессионального образования и обучения, развитие и имплементация Национальных квалификационных рамок, а также схема грантов для модернизации многофункциональных учебных центров в Габале, Исмаиллы, Гахе, Гяндже, Джалилабаде и Барде.