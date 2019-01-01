Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования

15:46 26.11.2019   Азербайджан

28-29 ноября в Баку состоятся обсуждения между Азербайджаном и представительством Европейского Союза (ЕС) в стране по итогам мониторинга в сфере образования.

Как сообщает SalamNews, с азербайджанской стороны в дискуссиях примут участие высокопоставленные представители Министерства образования, от ЕС - глава делегации, посол Кестутис Янкаускас.

В рамках обсуждения итогов "Программы поддержки образования ЕС" в Азербайджане будут представлены соответствующие рекомендации.

Ежегодная программа действий Евросоюза на 2014 год (AAP 2014) для Азербайджана включает поддержку сферы образования и обучения примерно на сумму 19 млн евро. Сюда же входит поддержка реформ в области профессионального образования и обучения, развитие и имплементация Национальных квалификационных рамок, а также схема грантов для модернизации многофункциональных учебных центров в Габале, Исмаиллы, Гахе, Гяндже, Джалилабаде и Барде.



Ще на цю тему:

15:45 11.10.2019
Евороюз выделит около 13 млн евро для Азербайджана
13:58 05.06.2018
Компании ЕС в Азербайджане подвергли жесткой критике деятельность Палаты по надзору за финансовыми рынками
08:01 21.12.2017
Стало известно время проведения заседания Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан
15:54 17.11.2017
Последнее обсуждение в подкомитете вопроса сотрудничества между ЕС и Азербайджаном пройдет в декабре
14:40 19.07.2017
«Вышеградская четверка» желает скорейшего подписания между Азербайджаном и ЕС документа о стратегическом партнерстве
12:01 03.10.2014
Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком СЕ нагорно-карабахский конфликт
18:36 26.05.2014
Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана приняли Бакинскую декларацию
12:58 01.12.2013
Азербайджан и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
12:01 30.09.2011
Президенты Азербайджана и Грузии обсудили перспективы евроинтеграции своих стран
15:28 19.12.2010
Президент Еврокомиссии посетит Азербайджан в начале 2011г.
07:59 15.12.2010
Еврокомиссия за упрощение визового режима с Азербайджаном
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 26.11.2019
У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток
13:45 26.11.2019
В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
08:45 26.11.2019
Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 26.11.2019
Денісова пояснила, чому офіційний Київ вважає політв’язнями 115 людей
16:15 26.11.2019
Очередная попытка применить электронные визы для развития туризма в оккупированном Крыму
16:01 26.11.2019
Україна та Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені
15:30 26.11.2019
Подводные лодки оккупантов провели торпедные стрельбы в Черном море
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд