Подводные лодки оккупантов провели торпедные стрельбы в Черном море
|15:30 26.11.2019
|Крым
Экипажи подводных лодок «Новороссийск» и «Колпино» на учениях в Черном море провели поиск подлодки условного противника, а также торпедные стрельбы.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Также подлодки «Новороссийск» и «Колпино» отработали совместный проход условного района минных заграждений противника в обеспечении морского тральщика «Турбинист».
Экипаж подлодки «Новороссийск» провел «охоту» на субмарину условного противника. Подводники обнаружили и уничтожили подводную цель при поддержке надводных кораблей и Морской авиации ЧФ.
И «Новороссийск» и «Колпино» провели торпедные стрельбы в полигоне в Черном море.
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