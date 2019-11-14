Очередная попытка применить электронные визы для развития туризма в оккупированном Крыму
|16:15 26.11.2019
|Крым
«Крымский общественник» предложил краснодарские электронные визы распространить на Крым.
В 2020 году в Краснодарском крае будет введен упрощенный порядок въезда для иностранцев – электронная виза. В связи с этим скандальный севастопольский «общественник» — «глава» севастопольского отделения общественной организации «Деловая Россия» предлагает автоматически распространить краснодарские электронные визы и на оккупированный Крым. Цель – развитие яхтенного туризма.
Об этом «общественник» написал на своей фб-странице, передает Флот2017.
«Учитывая удобное соседство, действие кубанской визы необходимо по умолчанию распространить на Крым. Опять же возможности для развития яхтенного туризма и тд.
Многих потенциальных зарубежных гостей отпугивает паспортный контроль в аэропортах вылета, даже российских, чтобы добраться до Симферополя. Если расширить действие краснодарской визы, иностранец сможет прилететь в Краснодар и со своей визой спокойно проехать на полуостров – автомобилем, автобусом, поездом или электричкой. Осталось местным депутатам или чиновникам предложить такое решение Москве», — заявил «общественник».
Напоминаем, что подобное предложение уже озвучивали оккупанты, но только в предыдущем случае фигурировал Санк-Петербург с электронной визой.
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