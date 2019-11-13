Сенцов: Оскільки у нас забрали Крим – потрібно повернути нашу ядерну бомбу
|15:01 26.11.2019
|Крым
Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов, якому 26 листопада вручили премію Сахарова, запропонував повернути українській державі ядерну бомбу.
З такою ініціативою він виступив на засіданні трьох комітетів Європарламенту в Страсбурзі, передає УНІАН.
"Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", – нагадав режисер.
Але в підсумку ніякий меморандум не завадив Росії анексувати Крим, констатував Сенцов.
"Раз у нас забрали Крим – потрібно повернути нашу бомбу. Але це обговорювати не хочуть – обговорюють формулу Штайнмайера. Я вважаю, що не треба обговорювати, вона (формула) не має ніякого відношення до ситуації", – вважає Сенцов.
Нагадаємо, на врученні премії Сахарова в Страсбурзі Олег Сенцов закликав європарламентарів не вірити російському президенту Володимиру Путіну.
Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» вручають у Страсбурзі з 1988 року. Її назвали на честь радянського фізика і правозахисника.
У Європейській народній партії, висуваючи українця на премію, пояснили, що Сенцов став символом десятків українців, незаконно заарештованих і засуджених на тривалі терміни російською владою.
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