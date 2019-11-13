Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов, якому 26 листопада вручили премію Сахарова, запропонував повернути українській державі ядерну бомбу.

З такою ініціативою він виступив на засіданні трьох комітетів Європарламенту в Страсбурзі, передає УНІАН.

"Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", – нагадав режисер.

Але в підсумку ніякий меморандум не завадив Росії анексувати Крим, констатував Сенцов.

"Раз у нас забрали Крим – потрібно повернути нашу бомбу. Але це обговорювати не хочуть – обговорюють формулу Штайнмайера. Я вважаю, що не треба обговорювати, вона (формула) не має ніякого відношення до ситуації", – вважає Сенцов.

Нагадаємо, на врученні премії Сахарова в Страсбурзі Олег Сенцов закликав європарламентарів не вірити російському президенту Володимиру Путіну.

Премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» вручають у Страсбурзі з 1988 року. Її назвали на честь радянського фізика і правозахисника.

У Європейській народній партії, висуваючи українця на премію, пояснили, що Сенцов став символом десятків українців, незаконно заарештованих і засуджених на тривалі терміни російською владою.



