У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток

14:45 26.11.2019   Россия

У Польщі затримано трьох колишніх членів правління компанії EuRoPol GAZ, яких звинувачують в укладенні невигідних контрактів на поставку російського газу і "астрономічних збитках" компанії.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомила генеральна прокуратура країни.

Згідно з повідомленням, регіональна прокуратура в Лодзі веде підготовче провадження щодо газових угод, укладених з Російською Федерацією.

У вівторок на вимогу прокуратури затримано колишніх членів правління компанії EuRoPol GAZ - Міхала Ш., Здіслава Й і Мирослава Д., які входили до складу правління з 20 січня 2010 року до 31 грудня 2010 року.

Їх звинувачують у заподіянні "значної шкоди EuRoPol GAZ шляхом зловживання наданими повноваженнями або невиконання обов'язків". Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

EuRoPol GAZ є власником польської частини транзитного газопроводу Ямал-Європа. Вона була створена для надання послуг з транспортування природного газу через Польщу. До складу компанії входили представники Польщі та Росії, при чому полякам і росіянам належало по 48% акцій, а 4% - компанії Gas Trading S.A.

Як заявили у прокуратурі, справа стосується укладення міжурядової угоди у січні 2010 року, невигідної для Польщі і такої, що суперечить законодавству ЄС про постачання російського газу до Польщі.

У цій угоді польська сторона зобов'язалася відмовитися від позову проти "Газпром експорту", ​​спрямованого в Міжнародний комерційний арбітражний суд при промисловій палаті Російської Федерації в Москві. У позові польська сторона вимагала оплати послуг з транспортування газу через Польщу в 2007 році.

Крім того, Польща запевнила "Газпром" у всіх зобов'язаннях з транспортування газу в період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2009 року. Угода містила спільну заяву EuRoPol GAZ і Gazprom Export про відсутність взаємних претензій за період з 1 січня 2006 року до 31 грудня 2009 року.

Прокуратура стверджує, що своїми діями затримані призвели до матеріального збитку компанії EuRoPol GAZ на загальну суму понад 848 млн злотих.



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