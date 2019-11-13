Двоє військових в окупованому Криму заплатять 31 млн рублів за випадковий пуск ракети
|14:30 26.11.2019
|Крым
Підконтрольний Кремль “Кримський гарнізонний військовий суд” стягнув 31 млн рублів з двох військовослужбовців Чорноморського флоту, які випадково запустили авіаційну ракету “повітря-поверхня” Х-29ТД на аеродромі в окупованих Саках.
Про це йдеться в рішенні суду, на яке звернув увагу “Коммерсант”, пише УНН.
Інцидент стався в 2017 році. Техніки Олексій Чебанов та Микола Звєрєв запустили Х-29ТД в ангарі, коли перевіряли її на апаратурі комплексу “Ока”. Перед подачею струму вони не переконалися в справності чекових механізмів ракети. При польоті вона знесла ворота і частину стіни ангара, знищила різне обладнання та ще одну Х-29ТД. Обидві ракети списали.
У червні 2019 роки так званий “Кримський гарнізонний військовий суд” визнав Чебанова і Звєрєва винними в порушенні правил поводження зі зброєю. Їх обмежили у військовій службі з утриманням частини грошового забезпечення на користь держави.
Крім цього, Міноборони вимагає з військовослужбовців 46,5 мільйона рублів за списані ракети та іншу пошкоджену техніку. Суд задовольнив ці вимоги частково, стягнувши з Чебанова 16 мільйонів рублів, а з Звєрєва 15 мільйонів.
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