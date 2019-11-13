Сенцову вручили премію Сахарова
|13:49 26.11.2019
|Крым
Колишній політичний в'язень Кремля український режисер Олег Сенцов особисто отримав премію Європарламенту імені Андрія Сахарова «За свободу думки», присуджену йому торік.
Вручення відбулося у вівторок під час пленарного засідання законодавчого органу Євросоюзу у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я вітаю українського режисера, письменника, якому у 2018 році присудили премію Андрія Сахарова… За свою мужність він заплатив дуже велику ціну», - сказав президент Європарламенту Девід Сассолі.
Сенцов у своєму виступі перед європарламентаріями наголосив, що приймає цю премію не особисто для себе, а для усіх політичних в'язнів, утримуваних у Росії.
Сенцов став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році, перебуваючи в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.
Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.
З 1988 року Європарламент присуджує премію «За свободу думки» імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.
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