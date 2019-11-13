Через агресію РФ на Сході України та окупацію Криму майже 200 тисяч дітей були змушені залишити свої домівки.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на міжнародній конференції "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту", що розпочалась у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Майже 200 тисяч дітей залишили територію свого проживання та змушені адаптуватись до нових умов. Безробіття батьків, проживання в орендованому житлі, зміна школи. Діти втрачають своє дитинство. Це відбувається через військову агресію Російської Федерації на Сході України. Через тимчасову окупацію деяких районів Донецької та Луганської областей, через тимчасову окупацію АР Крим мої діти та онуки теж покинули свій дім", - зазначила омбудсмен.

Денісова зауважила, що, зі даними Міністерства соціальної політики, 36 тисяч дітей набули статусу постраждалого від збройного конфлікту. Водночас, майже 25 тисяч дітей живуть та навчаються у "сірій зоні", а 177 закладів освіти опинилися в зоні обстрілів.

"Діти зазнають складних травм, відсутній доступ до медикаментів і відповідних медичних ресурсів. Щодня вони живуть у страху за своє життя та майбутнє", - зазначила омбудсмен.

У цьому зв'язку вона наголосила, що Конвенція ООН про права дитини не стала тим документом, який ефективно захищає права дитини на практиці.

"Забезпечення прав та найкращих інтересів дитини є першочерговими завданнями держави, проте реалізація цього завдання неможлива, коли держава стикається зі збройним конфліктом. Досвід України свідчить: жодна країна світу не може бути впевнена в тому, що лихо війни її омине", - заявила Денісова.

Міжнародна конференція "Забезпечення прав дитини в умовах збройного конфлікту" присвячена до 30-річчя Конвенції ООН про права дитини і триватиме два дні. Ініціатором заходу є уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.