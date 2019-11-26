В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
|13:45 26.11.2019
|Россия
Росія сподівається підписати нову угоду про постачання Туреччині ракетних комплексів С-400 у першій половині наступного року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю російському агентству "РИА Новости" заявив генеральний директор "Рособоронекспорту" Александр Міхєєв.
"Ми сподіваємося, що в першій половині 2020 року ми вийдемо на підписання контрактних документів", - сказав він.
"Але хочу підкреслити, що військово-технічне співробітництво з Туреччиною не обмежується поставками С-400. У нас попереду великі плани", - додав Міхєєв.
Купівля Туреччиною російських систем С-400 вже призвела напруги у відносинах зі США, які відсторонили Анкару від програми винищувачів F-35.
Вашингтон також попередив про можливі санкції з боку США, заявивши, що ракетні системи РФ не сумісні з оборонними силами НАТО. Втім, досі Вашингтон так і не наклав санкцій.
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