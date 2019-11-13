После первого решения Арбитражного Трибунала в Гааге оккупанты начали подготовку международной информационной спецоперации — «международный трибунал». Операция «международный трибунал по керченскому инциденту» стартует весной 2020 года.

По сути, то, что задумали россияне — это международная информационная кампания для введения в заблуждение широкой международной общественности вокруг событий в Керченском проливе, передает Флот2017.

Цель кампании – оправдать действия страны-агрессора в глазах европейской общественности и доказать всем, что не РФ, а Украина проводит провокации и пиратские действия на Черном и Азовском морях. Для этого уже сейчас компетентные органы отбирают кандидатов из числа так называемых экспертов правоведов, политологов, экономистов.

Активно занимается этим вопросом «постоянное представительство Крыма при президенте РФ». В этом оккупационном органе создана рабочая группа по международно-правовым вопросам, ее руководитель Александр Молохов. Вчера он сделал заявление по «международному трибуналу»:

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом», – сообщает РИА Новости.

По словам Молохова «псевдотрибунал» будет работать в разных странах или говоря попросту – колесить как информационный цирк-шапито с комплектом «независимых» и подготовленных экспертов. Оккупанты признают, что «решения» «трибунала» не будет иметь юридической силы. Однако, оккупанты придают большое значение «международному трибуналу», так как он будет постоянно давать информационные поводы для «разоблачительных» материалов в европейских СМИ. Таким образом «судебный процесс» даст возможность вывести на чистую воду в глазах мировой общественности провокации украинских властей и «перейти в наступление на юридическом фронте». Т.е. россияне планируют изменить точку зрения публики в свою пользу, чтобы усилить общественное давление на международные организации и судебные инстанции.