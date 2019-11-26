На виступ Сенцова у Європарламенті не прийшли ультраправі та крайні ліві, - журналіст
|13:15 26.11.2019
|Крым
Під час виступу в Європарламенті українського режисера Олега Сенцова у залі були відсутні представники ультраправої групи "Ідентичність і демократія" і крайні ліві з групи "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі"
Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Йозвяк, передає ESPRESO.
"Цікаво, що ніхто з ультраправої групи "Ідентичність і демократія" і крайньо-лівої "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" не присутні на комітеті Європарламенту і закордонних справ цього вечора, щоб послухати Сенцова", - написав Йозвяк.
Сенцов у своєму зверненні до Комітету з закордонних справ Європарламенту нагадав депутатам Європарламенту про те, що у Росії перебувають понад сто політичних в'язнів з України, переважно кримські татари.
Групу "Ідентичність і демократія" створили у червні 2019 року. До неї увійшли 73 депутати, понад половина з яких представляє Італію і Францію. Це представники ультраправих "Ліги Півночі" віцепрем'єра Італії Маттео Сальвіні, який пропонував визнати анексію Криму Росією, та "Національної асамблеї" Марін Ле Пен, яка критикувала санкції проти РФ і зустрічалася під час свого кандидування у президенти Франції з Володимиром Путіним.
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