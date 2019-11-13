Україна планує спростити процедуру отримання українських документів для жителів Криму

13:01 26.11.2019   Крым

Україна планує максимально сприяти для отримання українських свідоцтв про народження і смерті для жителів анексованого Криму за спрощеною системою.

Про це заявила заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева інтерв'ю РБК-Україна.

Ташева зазначила, що на даний момент документи про народження або смерть можна отримати лише через суд, що може бути проблемою для більшості людей. Тому новим урядом було досягнуто домовленості про запровадження адміністративної процедури для спрощення отримання документів, нормативні акти якої вже розробляються.

"Уявімо, що через рік, п'ять чи десять років - ніхто не знає, коли справа дійде до повернення Криму, Росія може почати говорити: так тут ваших громадян вже не залишилося. І Україна повинна максимально сприяти тому, щоб люди залишалися з українськими паспортами", - розповіла Ташева.

Як повідомлялося раніше,  що Україна відновить водопостачання і транспортне сполучення з аннексированным Кримом лише після повної деокупації території. Як зазначила Ташева, Україна не планує спрощувати життя країни-агресора.

Також повідомлялося, що за час окупації Криму Російська Федерація завезла на півострів близько півмільйона людей. Ташева зазначила, що Росія приховує правдиві дані і говорить про менших цифрах, вони показують приблизно 280 тисяч чоловік.



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