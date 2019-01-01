У турецькому Стамбулі поліцейські розігнали масову демонстрацію за права жінок.

Як повідомляє DW, напередодні учасники акції пройшли маршем з банерами і плакатами із закликами розширити права жінок, передає УНІАН.

У демонстрації взяли участь близько двох тисяч осіб. Поліція застосувала для розгону сльозогінний газ і пластикові кулі.

За даними турецьких правозахисників, з початку 2019 року в Туреччині було вбито 378 жінок, а в минулому році - 440. Активісти неодноразово звинувачували судову владу Туреччини в призначенні надмірно м'яких покарань винним в насильстві над жінками.

Акції проти насильства щодо жінок пройшли минулими вихідними в багатьох країнах світу. Протести були приурочені до оголошеного ООН Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над жінками 25 листопада.



