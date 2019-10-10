В оккупированном Крыму утвердили трехлетний бюджет в первом чтении

12:30 26.11.2019   Крым

"Государственный совет" оккупированного Крыма принял в первом чтении "законопроект о бюджете республики Крым на 2019-2021 годы".

"Решение принято на внеочередной сессии парламента" оккупированного Крыма в понедельник, сообщила пресс-служба, - передает Керчь.ФМ.  

"Законопроектом" предусмотрен общий объем доходов и расходов бюджета на 2020 год в размере 183,3 млрд рублей, на 2021 год – 162,1 млрд рублей, на 2022 год – 176,2 млрд рублей. Таким образом, планирование трехлетнего бюджета оккупированного Крыма осуществлено без дефицита.

Структура доходов бюджета на 2020 год включает в себя безвозмездные поступления в размере 134,2 млрд рублей (73,2%), налоговые доходы в объеме 46,1 млрд рублей (25,2%), неналоговые поступления в сумме 3 млрд рублей (1,6%).

Безвозмездные поступления в 2020 году ожидаются в размере 134,2 млрд рублей, со снижением на 1,2% к актуальным параметрам 2019 года. В 2021 году они составят 109,9 млрд рублей (на 18% меньше, чем в 2020 году), а в 2022 году 121,3 млрд рублей (рост на 10,4% к уровню 2021 года).

 По сравнению с 2020 годом в 2022 году прогнозируется снижение объема безвозмездных трансфертов на 12,9 млрд рублей, или на 9,6%. В расходной части бюджета на 2020 год наибольший объем средств планируется направить на национальную экономику - 87,3 млрд рублей, или более 47% от общего объема запланированных расходов.

Кроме того, на образование планируется потратить 29,4 млрд рублей (16%), социальную политику – 27,3 млрд рублей (15%), здравоохранение – 12,1 млрд рублей (6,6%). На сферу ЖКХ предполагается направить 11,5 млрд рублей (6,3%), культуру и кинематографию – 3,8 млрд рублей (2,1%), физическую культуру и спорт – 3 млрд рублей, (1,6%).

 



Ще на цю тему:

17:00 15.11.2019
Оккупанты ожидают стабильный рост валового регионального продукта в Крыму
15:00 15.11.2019
За 10 месяцев жители Крыма обеспечили более 40% доходов «республиканского» бюджета
17:30 11.11.2019
Россия сократила Крыму объем субсидий для многодетных семей
19:15 07.11.2019
Севастополю обещают в ближайшие три года 26 млрд рублей из федерального бюджета
19:00 22.10.2019
Поступления в бюджеты Крыма от физлиц больше чем втрое привысили поступления от предприятий
12:00 22.10.2019
В оккупированном Крыму выставят на аукционы шесть старых пассажирских теплоходов
08:30 18.10.2019
Оккупационные власти Крыма и их кремлевские хозяева не сошлись во взглядах на освоение средств, выделенных для ремонта дорог
18:00 16.10.2019
Оккупированному Севастополю подготовили дефицитный бюджет
19:10 10.10.2019
Сумма уплаченных крымскими гостиницами налогов выросла почти на 25%
11:00 10.10.2019
Разделение полномочий "главы республики и премьера" оставит крымский бюджет без значительной суммы
18:01 09.10.2019
Дефляция в оккупированном Крыму в сентябре составила 0,6%, инфляция с начала года - 2,5%
17:45 02.10.2019
На туристическом форуме "Открытый Крым" в Симферополе обсудят меры господдержки
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 26.11.2019
Парламент Греції вніс зміни до Конституції, але церкву від держави не відокремив
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:45 26.11.2019
Водомет і десятки затриманих: у Тбілісі вночі розігнали акцію протесту
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 26.11.2019
У Польщі за контракти з РФ арештували газових менеджерів, їм закидають мільярдний збиток
13:45 26.11.2019
В РФ розказали про плани нових поставок С-400 Туреччині
08:45 26.11.2019
Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
12:45 26.11.2019
У Стамбулі поліція розігнала демонстрацію за права жінок
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
16:30 26.11.2019
Денісова пояснила, чому офіційний Київ вважає політв’язнями 115 людей
16:15 26.11.2019
Очередная попытка применить электронные визы для развития туризма в оккупированном Крыму
16:01 26.11.2019
Україна та Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені
15:30 26.11.2019
Подводные лодки оккупантов провели торпедные стрельбы в Черном море
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд