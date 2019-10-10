"Государственный совет" оккупированного Крыма принял в первом чтении "законопроект о бюджете республики Крым на 2019-2021 годы".

"Решение принято на внеочередной сессии парламента" оккупированного Крыма в понедельник, сообщила пресс-служба, - передает Керчь.ФМ.

"Законопроектом" предусмотрен общий объем доходов и расходов бюджета на 2020 год в размере 183,3 млрд рублей, на 2021 год – 162,1 млрд рублей, на 2022 год – 176,2 млрд рублей. Таким образом, планирование трехлетнего бюджета оккупированного Крыма осуществлено без дефицита.

Структура доходов бюджета на 2020 год включает в себя безвозмездные поступления в размере 134,2 млрд рублей (73,2%), налоговые доходы в объеме 46,1 млрд рублей (25,2%), неналоговые поступления в сумме 3 млрд рублей (1,6%).

Безвозмездные поступления в 2020 году ожидаются в размере 134,2 млрд рублей, со снижением на 1,2% к актуальным параметрам 2019 года. В 2021 году они составят 109,9 млрд рублей (на 18% меньше, чем в 2020 году), а в 2022 году 121,3 млрд рублей (рост на 10,4% к уровню 2021 года).

По сравнению с 2020 годом в 2022 году прогнозируется снижение объема безвозмездных трансфертов на 12,9 млрд рублей, или на 9,6%. В расходной части бюджета на 2020 год наибольший объем средств планируется направить на национальную экономику - 87,3 млрд рублей, или более 47% от общего объема запланированных расходов.

Кроме того, на образование планируется потратить 29,4 млрд рублей (16%), социальную политику – 27,3 млрд рублей (15%), здравоохранение – 12,1 млрд рублей (6,6%). На сферу ЖКХ предполагается направить 11,5 млрд рублей (6,3%), культуру и кинематографию – 3,8 млрд рублей (2,1%), физическую культуру и спорт – 3 млрд рублей, (1,6%).