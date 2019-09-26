Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для громадян України, які потенційно могли перебувати в районах руйнувань від сильного землетрусу в Албанії.

Про таке повідомив заступник голови департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в Twitter, інформує УНН.

"Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності - звернутися до Почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі +355693655685", – написав Кирилич.

Нагадаємо, сильний землетрус амплітудою 6,4 балів вразив Албанію рано вранці у вівторок, у результаті чого загинули щонайменше двоє людей, були поранені 150 людей і зруйновані будівлі. Пізніше кількість жертв зросла до п'яти.