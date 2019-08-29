МИУ проведет международную конференцию по развитию водного пути E-40
|12:15 26.11.2019
|Украина
Министерство инфраструктуры инициирует проведение международной конференции, посвященной развитию внутреннего водного пути международного значения E-40 и определению направлений взаимодействия в проекте.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время двусторонней встречи с министром морской экономики и внутренних водных путей Польши Мареком Гробарчиком в Лондоне в понедельник, передают Порты Украины.
На конференцию планируется пригласить представителей Нидерландов, Польши и Беларуси, международных финансовых учреждений и других потенциальных партнеров.
Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, целью конференции является дискуссия относительно развития водного пути E-40 с участием представителей профильных зарубежных экспертов, заинтересованных деловых кругов, экологов, представителей общественности.
«Министр инфраструктуры Украины пригласил польского коллегу поддержать инициативу и принять участие в конференции», — сказано в сообщении.
Внутренний водный путь международного значения E-40 — маршрут длиной более 2 тыс. километров, проходящий по территории Польши, Беларуси, Украины. Водный путь проходит от Гданьска через Варшаву (по реке Висла), Брест, Пинск, Киев до Херсона (по реке Днепр). Маршрут соединит порты Балтийского и Черного морей.
По оценкам Мининфраструктуры, реализация проекта внутреннего водного пути E-40 позволит увеличить ежегодный грузооборот между Украиной и Беларусью на 4 млн тонн.
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