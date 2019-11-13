У вівторок, 26 листопада, українському режисеру Олегу Сенцову вручать премію імені Сахарова в Європейському парламенті у французькому Страсбурзі.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, церемонія нагородження відбудеться в залі засідань, де Сенцов вдень виступить із промовою.

Українець став лауреатом правозахисної премії Сахарова у 2018 році. Тоді Росія утримувала його в ув’язненні. Нагороду замість нього отримали його сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня цього року в результаті обміну з Росією.

З 1988 року Європарламент присуджує премію «За свободу думки» імені Сахарова особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи.