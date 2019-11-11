Ташева повідомила, коли Україна відновить водопостачання та транспорт з Кримом
|11:30 26.11.2019
|Крым
Україна не планує відновлювати водопостачання і транспортне сполучення з аннексированным Кримом до повної деокупації.
Про це інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.
За її словами, на даний момент в Криму вистачає води для потреб населення, а проблема з водопостачанням існує серед сільгосппідприємств, хімічних підприємств, військових баз. Тому Україна не планує спрощувати Російської Федерації, яка анексувала півострів.
"Позиція держави - ніякої води до деокупації. Ми говоримо про національні інтереси. Територія Криму окупована Росією, і відповідно до міжнародного гуманітарного права, вся відповідальність за ситуацію лежить на країні-оккупанте", - сказала Ташева.
Подібна ситуація і з транспортним сполученням. Ташева повідомила, що на даний момент ні про яке прямому сполученні з Кримом мови не йде.
"До админлинии з Кримом ми повинні забезпечити максимальні умови, щоб люди доїжджали туди на легальному транспорті, а не так, як зараз. Це в тому числі і питання безпеки людей. Але тільки до лінії", - розповіла вона.
Як повідомлялося раніше, Росія завезла в Крим півмільйона чоловік за час окупації. Ташева зазначила, що Росія приховує правдиві дані і говорить про менших цифрах, вони показують приблизно 280 тисяч чоловік.
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