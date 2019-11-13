В Конституцію будуть вписувати Меджліс і Курултай
|11:15 26.11.2019
|Крым
В Конституцію будуть вписувати Меджліс і Курултай, законопроекти про кримськотатарський народ та кримську автономію будуть прийняті.
Про це розповіла заступник постійного представника президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна.
Ташева зазначила, що рамковий закон про корінні народи приймуть швидко. Другим буде законопроект про кримськотатарський народ і вже потім - про кримську автономію.
"Але приймати ці закони без підготовки та комунікації з суспільством буде неправильно", - повідомила вона.
За її словами, це стосується змін до Конституції.
"Це все треба буде роз'яснити і народним депутатам в тому числі, тому що це стосується змін до Конституції, на що буде потрібно не проста, а конституційна більшість голосів", - додала вона.
Нагадаємо, постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич раніше повідомив, що питання автономії кримськотатарської автономії у складі України необхідно вивести на рівень "більш широкого дискурсу".
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав внести зміни в Конституцію в частині переформатування Криму.
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