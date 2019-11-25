Чи слід вести бізнес із країною, яка відкриває вогонь і незаконно захоплює військово-морські судна, - Владислав Криклій
|09:30 26.11.2019
|Крым
Україна звернула увагу ІМО на незаконні дії РФ, які загрожують безпеці судноплавства у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці.
25 листопада 2019 року Міністр інфраструктури України Владислав Криклій взяв участь у відкритті 31-ї сесії Асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО).
Під час виступу Владислав Криклій нагадав, що після анексії Кримського півострова Росія продовжує порушувати міжнародне право, перебираючи повноваження з питань міжнародного судноплавства в морських районах, прилеглих до півострова Крим, які є невід’ємною частиною території України. Такі дії створюють небезпеку судноплавства у північній частині Чорного моря, Азовському морі та Керченській протоці. «Чи можливо продовжувати справи як завжди (business as usual) з країною, яка може, коли їй заманеться, відкрити вогонь і незаконно захопити військово-морські судна під час їх переходу у власних внутрішніх водах, а також членів їхніх екіпажів?» – запитав Владислав Криклій, глава делегації України у виступі на 31-ій сесії Асамблеї ІМО.
"Україна неодноразово інформувала різні комітети та підкомітети ІМО, що з 2014 року Російська Федерація незаконно виключила Україну з здійснення своїх морських прав, використовувала суверенні ресурси України для власних цілей і узурпувала право України на регулювання в межах власних морських районів. Коротко приклади явних порушень Російської Федерації міжнародного права: захоплення родовищ корисних копалин та незаконного видобутку нафти та газу на континентальному шельфі України в Чорному морі; будівництво мосту через Керченську протоку; незаконне блокування транзиту українських суден через Керченську протоку та незаконне заволодіння судноплавними правами; видача свідоцтв про компетенцію та посвідчення особи моряка у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; незаконне надання Російським морським реєстром судноплавства в Криму статутних та сертифікаційних послуг для суден; дискримінаційні перевірки комерційних суден, що прямують до портів Азовського моря України; незаконне захоплення підцентру координації морського порятунку в Севастополі, підцентру морського порятунку в Керчі, берегової радіостанції GMDSS в Севастополі та в Керчі, а також 13 станцій AIS", - заявив Владислав Криклій.
31-ша сесія Асамблеї ІМО проходить у Лондоні з 25 листопада по 4 грудня. Україну на Асамблеї представляє делегація України, до складу якої входять Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та Посол у Великій Британії, Постійний представник України при ІМО Наталія Галібаренко.
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