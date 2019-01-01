Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після.

Про це пише на своїй сторінці Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ) та головний редактор BlackSeaNews Andrii Klymenko.

ДО:

Болгарія не надасть дозвіл на розміщення Військово-морської бази НАТО на своїй території. Про це прем'єр-міністр країни Бойко Борисов заявив журналістам в літаку 24 листопада, по дорозі до Вашингтону, де він має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Борисов пригадав свою зустріч у Софії з президентом Румунії в 2016 році, коли він рішуче виступив проти ідеї створити спільну Чорноморську флотилію Болгарії, Румунії та Туреччини і навіть відмовився підписувати документи, підготовлені румунською стороною. Більше того, болгарський прем’єр розповів, як тодішня влада, військовий міністр Микола Ненчев та президент Росен Плевнелієв, на одній із чергових зустрічей міністрів оборони НАТО у 2016 році домовились про створення в Болгарії Військово-морської бази, про яку він не був заздалегідь повідомлений. Під час спілкування із журналістами в літаку Борисов підкреслив, що не відбулося жодної зміни в його позиції, яку він висловив два роки тому про те, що Чорне море має залишатися місцем для "вітрильників, туризму та миру".

ПІСЛЯ:

Болгарія готова прийняти на своїй території координаційний центр НАТО в Чорному морі. Про це повідомив прем’єр-міністр Бойко Борисов за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

"Навчання в Чорному морі повинні проводитися, чим більше, тим краще, адже вони надають попереджувальний вплив. У нас буде координаційний центр (НАТО), що не є базою чи флотилією, а є саме координаційним центром. Штаб командування буде перебувати в Румунії, а координаційний центр у Варні, це зручно логістично. А Чорне море буде безпечніше", - сказав Борисов, відповідаючи на запитання представників болгарських ЗМІ за підсумками переговорів з Трампом.