Нафтогаз відповів Газпрому на пропозицію щодо транзиту газу

10:01 26.11.2019   Украина

 НАК "Нафтогаз України" відправив російському ПАТ "Газпром" відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Про це повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

"Нафтогаз відправив Газпрому відповідь на його пропозицію. У відповіді зазначено, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участі Єврокомісії", - написав Вітренко.

За його даними, Нафтогаз висловив впевненість, що оскільки завдяки ефективній спільній роботі парламенту України, уряду України, регулятора, Нафтогазу та Оператора газотранспортної системи України, впровадження європейських правил в Україні йде за узгодженим графіком, "Газпром наразі має всі можливості для того, щоб укласти новий довгостроковий контракт на транзит газу через Україну за цими правилами".

"Ми ще раз зауважили, що Нафтогаз погоджується з варіантом укладення контракту на транзит, який запропонував віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович. Додам, що у нас немає жодного сумніву, що цей варіант відповідає як європейським правилам, так і легітимним інтересам української та російської сторони", - вказав один з менеджерів Нафтогазу.

Також, з його слів, Нафтогаз зазначив, що "якщо Газпром розглядає свою пропозицію як варіант на випадок надзвичайної ситуації, тобто якщо Газпром не встигне укласти довгостроковий контракт на транзит, то такий варіант все одно має відповідати українському законодавству та європейським правилам".

"Ми дотримуємося конструктивної і неконфронтаційної позиції, і тому у відповідь на пропозицію Газпрому ми нагадали про інші варіанти запобігання негативних наслідків від надзвичайних ситуацій, такі як передача газу на кордоні Україна-РФ та операції "своп", які б при цьому відповідали законодавству України та європейським правилам", - додав Вітренко.

З його слів, українська сторона також запропонувала певні додаткові кроки, які потрібні для забезпечення безпеки поставок газу споживачам за таким сценарієм.

"Ми також зауважили, що ми готові конструктивно розглядати пропозиції Газпрому щодо виконання рішень Стокгольмського арбітражу і відповідної мирової угоди. На сьогоднішній день за остаточним та обов’язковим для виконання рішенням Стокгольмського арбітражу, який визначений у нашому контракті з Газпромом як механізм вирішення спорів, Газпром має сплатити Нафтогазу приблизно 3 мільярди доларів США. Нас влаштовують грошові кошти, але якщо Газпром хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію. Додам, що в арбітражах ми переважно захищаємся від позовів Газпрому, і навіть коли ми подаємо позови з нашого боку, то це позови про компенсацію збитків від дій Газпрому, зокрема через невиконання Газпромом своїх контрактних зобов'язань", - заявив виконавчий директор групи Нафтогаз.

При цьому у відповіді Газпрому, як вів далі Вітренко, "ми зазначили, що врегулювання попередніх та нових спорів між Нафтогазом та Газпромом, відкликання нашої скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку Газпрому законодавства Євросоюзу про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на Газпром за зловживання домінуючим становищем, не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від Нафтогазу оператором, і такий контракт має бути справедливими і збалансованим сам по собі".

"Якщо підсумувати, наразі ми не бачимо легітимних підстав для того, щоб не було укладено новий контракт на транзит газу через Україну за європейськими правилами, і ми висловлюємо свою готовність сумлінно над цим працювати зі свого боку", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.



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