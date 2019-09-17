Генштаб сумнівається в перспективі відкритої військової агресії РФ
|09:15 26.11.2019
|Украина
Російська Федерація навряд чи піде на відкриту військову агресію проти України.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, передає РБК-Україна.
За його словами, загрози перед Україною залишаються колишніми, так як Росія не відмовилася планів повернути Київ до сфери свого впливу.
"В дискусіях, які ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що може провести широку агресію, і починають думати, що все - завтра вже почнеться ця агресія. На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії - не серед перших загроз, але є в переліку "крайніх" варіантів, хоча і найбільш віддалених", - зазначив Хомчак.
Нагадаємо, раніше Хомчак заявив, що припинення анексії Криму і повернення його до складу України можливо лише за умови міжнародної солідарності.
Крім того, він заявив, що повернуті минулого тижня військові кораблі були розграбовані "російськими мародерами".
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