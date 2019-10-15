Лідери країн НАТО на саміті в Лондоні обговорять "єдиний підхід до Росії"
|08:45 26.11.2019
|Россия
Під час зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні 4 грудня однією з тем обговорення стане "підхід" Альянсу до поведінки Російської Федерації.
Про це сьогодні повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом, передає кореспондент УНН.
"Ми щойно обговорили підготовку до зустрічі лідерів в Лондоні на наступному тижні ... Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфлікти і зберігають мир. Вони дають чіткий сигнал про прихильність НАТО підтримці Балтійського регіону перед обличчям нарощування військової потужності Росії і моделі дестабілізуючої поведінки. Ми обговоримо наш єдиний підхід до Росії на зустрічі лідерів НАТО в Лондоні на наступному тижні", - сказав Генеральний секретар альянсу.
За його словами, на зустрічі лідерів також будуть розглянуті такі питання, як, в тому числі розвиток Китаю і нові технології.
Також Столтенберг і Левітс погодилися з незамінною роллю НАТО в забезпеченні безпеки Європи.
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