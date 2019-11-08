Виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені намагався знайти обґрунтування дій по заморожуванню військової допомоги Україні в розмірі близько 400 млн доларів вже після прийняття даного рішення.

Про це йдеться в статті, опублікованій в понеділок у газеті The Washington Post, яка посилається на свої джерела у вашингтонській адміністрації, передає УНН.

За їх даними, в ході проведення юрисконсультом Білого дому внутрішньої перевірки з’ясувалося, що Малвені в серпні в листуванні вимагав у посадових осіб адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому “постфактум обґрунтування” заходів з утримання допомоги Україні. Він хотів дізнатися, “чи існує юридичне обґрунтування” цього кроку і як довго військова допомога може бути заблокована.

В рамках внутрішньої перевірки, яка пов’язана з ініційованою демократами в Палаті представників Конгресу США процедурою імпічменту американського президента Дональда Трампа, були вивчені сотні документів. Джерело видання вказало, що юристи Білого дому “висловлюють стурбованість тим, що в ході перевірки були виявлені якісь неприємні розмови і факти, які можуть як мінімум привести в замішання президента”.

Як зазначає The Washington Post, поки неясно, чи представляє листування Малвені “будь-які проблеми юридичного характеру” для Трампа в рамках процедури імпічменту, але деякі співробітники Білого дому побоюються, що вони можуть привести до проблем політичного характеру.