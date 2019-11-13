Російського активіста Котова, який виступав на захист українських політв’язнів, етапували з Москви

08:01 26.11.2019   Крым

Громадського активіста з Росії Костянтина Котова, засудженого на чотири роки колонії загального режиму за статтею про неодноразове порушення правил участі в мітингах, етапували з Москви.

Про це повідомила Російській службі Радіо Свобода його адвокат Марія Ейсмонт.

За її словами, Котова відвезли у Володимирську область Росії, де він відбуватиме термін. У вівторок Ейсмонт планує прибути в місцеву колонію, щоб дізнатися про стан здоров’я підзахисного після етапування.

Костянтин Котов – 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.

Радіо Свобода публікувало кадри, на яких видно, що в цей день Котов тільки встиг вийти з метро, як відразу ж був схоплений поліцією. Суд не став розглядати відео затримання Котова і не долучив його до справи.

5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.

Стаття про неодноразове порушення правил проведення акцій протесту з’явилася в Кримінальному кодексі Росії в 2014 році. Першим засудженим за цією статтею став у грудні 2015 року активіст Ільдар Дадін. Вирок був скасований Верховним судом, Конституційний суд Росії роз’яснив, що застосовувати статтю про неодноразові порушення можна тільки в разі, якщо вони не були формальними і порушували права громадян.

Прокуратура у відповідь на апеляційну скаргу адвокатів Котова заявила, що вирок не суперечить постанові Конституційного суду Росії. У відомстві назвали «реальною загрозою» те, що під час акцій московський активіст нібито порушував правила дорожнього руху і блокував прохід громадян до визначних пам’яток міста.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Котова політичним в’язнем.



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