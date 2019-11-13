В окупованому Криму під Севастополем особовий склад ЗМОП "Беркут" (розформований в Україні спецпідрозділ МВС) проводить навчання в польовому таборі, де росгвардійці живуть в умовах, максимально наближених до бойових.

Про це повідомляє телеканал АTR із посиланням на офіційний сайт Росгвардіі, передає Укрінформ.

"У Криму відбувся польовий вихід севастопольського ЗМОП "Беркут". Співробітників підняли по тривозі, після чого був проведений багатокілометровий марш-кидок до місця тимчасової дислокації. Табір розгорнуто в гірничо-лісистій місцевості під Севастополем, росгвардійці живуть в умовах, максимально наближених до бойових", - йдеться в повідомленні.

Спецпризначенці збираються протягом тижня відпрацьовувати навички дій у денний і нічний час.

Зазначається, що тренування проходять вдень і вночі. Бійці ведуть стрільбу з озброєння бойових машин, відпрацьовують дії штурмових груп і екіпажів.

Як відомо, "Беркут" існував як підрозділ міліції особливого призначення при обласних МВС України з 1992 року.

На початку лютого 2014 року в Києві під час подій на Євромайдані в результаті зіткнень загинули 73 мирних жителя та 11 силовиків.

В Україні в розстрілі беззбройних демонстрантів підозрюють службовців "Беркуту".

25 лютого 2014 року "Беркут" був розформований в Україні. Багато з бійців цього спецпідрозділу втекли в Росію і окупований нею Крим.