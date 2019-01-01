Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%

21:10 25.11.2019   Россия

По итогам навигации 2019 года по внутренним водным путям ФГБУ "Канал имени Москвы" с января по ноябрь объём грузоперевозок сократился на 9% до 26 млн тонн.

Изменения вызваны погодными и техногенными факторами, отмечается в сообщении Росморречфлота. Так, в 2019 году оказалась актуальной проблема маловодья на реке Оке, пишет sudostroenie.info.

Также свою роль сыграл ремонт "Канала имени Москвы" в районе Тушино после техногенного чрезвычайного происшествия в январе 2019 года.

Вместе с тем в текущем году пассажиропоток по внутренним водным путям Московского бассейна вырос на 4%. За девять месяцев было перевезено около 1,4 млн человек.

После завершения навигации гидротехнические сооружения и флот ФГБУ "Канал имени Москвы" пройдут ремонт. Особое внимание планируется уделить участку в районе Тушино.



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