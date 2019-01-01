Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
|20:45 25.11.2019
|Греция
Греческий участок Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому будет транспортироваться природный газ из Азербайджана в Грецию, Албанию, Италию и за пределы Западной Европы, готов и начнет пробные работы в начале декабря.
На этом так называемом «этапе ввода в эксплуатацию» через трубопровод будут проходить небольшие объемы природного газа, чтобы обеспечить безопасное коммерческое использование. Трубопровод уже был проверен на структурные дефекты путем прокачки через него воды под давлением, пишут Русские Афины.
Этап ввода в эксплуатацию продлится несколько месяцев, а коммерческое использование газопровода начнется в 2020 году. Общая протяженность газопровода от греко-турецкой границы до Италии через Албанию и Адриатическое море составляет 878 километров.
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