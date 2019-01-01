Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску

20:45 25.11.2019   Греция

Греческий участок Трансадриатического трубопровода (TAP), по которому будет транспортироваться природный газ из Азербайджана в Грецию, Албанию, Италию и за пределы Западной Европы, готов и начнет пробные работы в начале декабря.

На этом так называемом «этапе ввода в эксплуатацию» через трубопровод будут проходить небольшие объемы природного газа, чтобы обеспечить безопасное коммерческое использование. Трубопровод уже был проверен на структурные дефекты путем прокачки через него воды под давлением, пишут Русские Афины.

Этап ввода в эксплуатацию продлится несколько месяцев, а коммерческое использование газопровода начнется в 2020 году. Общая протяженность газопровода от греко-турецкой границы до Италии через Албанию и Адриатическое море составляет 878 километров.



Ще на цю тему:

10:29 17.05.2018
Греция считает возможным продлить «Вертикальный газовый коридор» до Украины
09:24 07.12.2017
Кипр, Италия, Греция и Израиль письменно договорились о строительстве нового экспортного газопровода East Med
13:54 05.12.2017
Греция может обсудить с турецкой BOTAŞ поставки природного газа
16:53 09.11.2017
Инвестрешение по проекту газопровода Poseidon ожидается к концу 2019 года
15:48 19.10.2017
Первые турбокомпрессоры для TAP доставлены в Грецию
01:30 09.08.2017
Шесть иностранных компаний заинтересованы в греческой газораспределительной сети
15:56 05.04.2017
Италия, Израиль, Греция и Кипр договорились построить самый длинный морской газопровод
21:53 24.01.2017
Через Кипр и Грецию пройдет трубопровод от газового месторождения в Израиле до Италии
16:19 29.11.2016
Греция попросила SOCAR об очередном продлении срока гарантийного письма по DESFA
10:15 01.11.2016
«Газпром» в январе - октябре увеличил поставки газа в Грецию на 47,3%
11:24 12.09.2016
Украина, Болгария и Румыния создадут газотранспортный коридор в Грецию
20:48 01.07.2016
ЕК, Болгария и Турция не проявляли интереса к проекту Poseidon - Алексей Миллер
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:00 25.11.2019
Купівля "Vodafone Україна" у російської "МТС" обійдеться азербайджанській Bakcell $ 734 млн
12:51 25.11.2019
Російський МТС продає свій бізнес в Україні за $734 мільйони
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
15:45 22.11.2019
Болгарія скасує мораторій на продаж землі громадянам ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 25.11.2019
Греческий участок Трансадриатического трубопровода готов к пробному запуску
13:15 25.11.2019
У Греції в шторм перекинулась яхта, є загиблі
10:51 25.11.2019
Грози і повені у Греції: двоє загиблих, перекриті шосе і закриті школи
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 25.11.2019
Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото
15:00 25.11.2019
Россия продолжает финансировать непризнанную Абхазию
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
09:45 25.11.2019
Минфин Грузии не считает уровень госдолга опасным
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:30 25.11.2019
Молдова ищет пути поставки российского газа в обход Украины
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 25.11.2019
Грузоперевозки через Московский бассейн сократились на 9%
20:15 25.11.2019
Россия готовит свои танки к войне в мегаполисах
16:15 25.11.2019
ЮВО: Спецназ отработал спасение условно раненных с применением
15:45 25.11.2019
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
07:55 25.11.2019
Президента Румунії переобрали на другий термін
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:45 25.11.2019
Турция не намерена интегрировать ЗРК С-400 в систему НАТО
10:00 25.11.2019
В Стамбуле открыли Ассоциацию крымскотатарских предпринимателей
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 25.11.2019
Оккупанты отчитались о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции
20:30 25.11.2019
Сирия "прорабатывают возможность" прямого морского сообщения с Крымом
19:45 25.11.2019
МЗС РФ: Москва задоволена рішенням арбітражу в Гаазі щодо "керченського інциденту"
19:30 25.11.2019
У Вінниці покажуть виставу про депортацію кримських татар та анексію півострова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд