Оккупанты отчитались о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции

21:00 25.11.2019   Крым

Оккупированный Россией Крым более, чем в два раза перевыполнил план по экспорту сельскохозяйственной продукции. 

Об этом говорится в сообщении  министерства сельского хозяйства оккупированного Крыма на странице в Facebook, пишет Крыминформ.

«Национальный региональный проект «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым достиг 229% планового годового значения», - говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин, было экспортировано продукции на общую сумму свыше 14 млн долларов (почти 900 млн рублей). 

«С начала 2019 года, по состоянию на 21 ноября экспорт продукции агропромышленного комплекса из Республики Крым, как собственного производства, так и с учетом перевалки, составил более 14 млн долларов США. Основными видами экспортируемой продукции, произведённой сельхозтоваропроизводителями республики, стали мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вино», - сообщил он.

В начале года минсельхоз оккупированного Крыма озвучивал планы по доведению показателя экспорта до 7 млн долларов (около 450 млн рублей) к 2024 году. Предполагается, что основными рынками сбыта к 2024 году станут КНР, Казахстан, Сенегал, ДНР, ЛНР, Сирия, Иордания, Камерун, Тунис, ОАЭ, Турция, Египет, Узбекистан, Республика Беларусь и Абхазия.



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