Россия готовит свои танки к войне в мегаполисах

20:15 25.11.2019   Россия

Российские танки адаптировали к боям в городских условиях.

Т-80БВМ, Т-90М и другие серийные машины получат комплекты дополнительной защиты. Также ими будут оснащены боевые машины пехоты, пишет ghall.com

Как рассказал в интервью “Известиям” начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик, комплекты поставят в войска уже в 2020 году. 

Какие конкретно будут ставить комплексы, он не уточнил, но скорее всего, речь идет о кумулятивных решетчатых экранах. Они принимают первый удар на себя, поэтому гранаты РПГ и боеприпасы ПТУРов взрываются не достигая брони. Таким образом, ущерб машине получается меньше. 

Такие экраны используют на своих танках сирийские танкисты, оборудуют свои машины аналогичным образом и военные стран НАТО. “Городская защита” стоит на некоторых украинских танках Т-64БМ “Булат”. 

Кроме того, на башню танков устанавливают специальные бронещитки, которые закрывают вооружение, прежде всего пулемет.



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