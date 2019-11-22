Россия готовит свои танки к войне в мегаполисах
|20:15 25.11.2019
|Россия
Российские танки адаптировали к боям в городских условиях.
Т-80БВМ, Т-90М и другие серийные машины получат комплекты дополнительной защиты. Также ими будут оснащены боевые машины пехоты, пишет ghall.com.
Как рассказал в интервью “Известиям” начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик, комплекты поставят в войска уже в 2020 году.
Какие конкретно будут ставить комплексы, он не уточнил, но скорее всего, речь идет о кумулятивных решетчатых экранах. Они принимают первый удар на себя, поэтому гранаты РПГ и боеприпасы ПТУРов взрываются не достигая брони. Таким образом, ущерб машине получается меньше.
Такие экраны используют на своих танках сирийские танкисты, оборудуют свои машины аналогичным образом и военные стран НАТО. “Городская защита” стоит на некоторых украинских танках Т-64БМ “Булат”.
Кроме того, на башню танков устанавливают специальные бронещитки, которые закрывают вооружение, прежде всего пулемет.
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