Сирийцы ищут возможность для организации прямого морского сообщения с оккупированным Россией Крымом.

Об этом сообщил генеральный директор сирийской организации по поддержке и развитию местного производства и экспорта Ибрагим Медх, пишет Крыминформ.

«Этот вариант тоже возможен. Мы под санкциями и Крым под санкциями, поэтому мы должны искать выходы, пути для сотрудничества. Крым и крымчане не только друзья, братья уже стали для нас – это честное слово. Нам надо использовать эту возможность, сделать все для развития наших экономических и торговых отношений, несмотря на санкции», – сообщил Медх.

В конце августа – начале сентября 2019 года в Сирии находилась делегация из оккупированного Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Прорабатывается вопрос о создании совместной судоходной компании.

В настоящее время ожидается, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты.

Кроме этого, Керченский металлургический завод подал документы на тендер по поставке железнодорожных стрелочных переводов в Сирию, а аграрии ведут формирование партии зерна объемом около 5 тысяч тонн для поставки в Сирию.