Під парламентом Грузії мобілізуються демонстранти й силовики / Фото

20:00 25.11.2019   Грузия

Протестувальники збираються перед парламентом Грузії. Мітинг розпочнеться о 19:00 за місцевим часом за участі представників опозиційних політичних партій. 

Громадяни також приїхали з регіонів для участі в акції, пише "Європейська правда" з посиланням на IPN.

Громадянські активісти, громадяни та політичні партії протестують проти ухвалення законопроєкту, який розробляється парламентом для проведення парламентських виборів 2020 року, і вимагають, щоб вибори проходили за пропорційною системою.

Як розповів один з організаторів мітингу Нодар Рухадзе, планується перекрити дорогу по проспекту Руставелі та пікетувати будівлю парламенту.

Правоохоронці також мобілізуються біля парламенту. Наразі на проспекті Руставелі дорожній рух вільний.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести, оскільки парламент провалив голосування за зміну виборчої системи.

Фото з сайту ЄП



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