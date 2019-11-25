МЗС РФ: Москва задоволена рішенням арбітражу в Гаазі щодо "керченського інциденту"

19:45 25.11.2019   Крым

Російська Федерація повністю задоволена рішенням Арбітражного трибуналу в Гаазі від 22 листопада у справі "Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

Арбітраж оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. У рішенні "враховані всі принципові пропозиції" Москви, кажуть у російському МЗС.

"Вимоги України щодо відмови від юрисдикційного етапу і граничного скорочення термінів розгляду залишені без уваги. Трибунал погодився з аргументами Росії і передбачив можливість поділу процесу на дві самостійні стадії - юрисдикційну і розгляд спору по суті. При цьому кожній із сторін надано по шість місяців для підготовки своїх меморандумів (Україна наполягала на двох місяцях), що відповідає практиці міждержавних арбітражів, сформованих на підставі Конвенції 1982 року", - заявили в Москві.

"Трибунал підтримав підходи Росії і щодо інших принципових моментів", - додали в МЗС РФ.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"  та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

Втім, як заявила заступниця глави МЗС Лана Зеркаль, Україна судитиметься з РФ попри повернення кораблів.

"Наказ Міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета — встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації", - заявила заступниця міністра.



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